有台版餘額寶之稱的「街口託付寶」有多猛！街口集團執行長胡亦嘉今日透露，街口託付寶昨天重新上架後，截至今天下午3時止，開戶數約4、5000戶，平均每戶投入金額約3萬元，目前資金規模已有1.5億元左右，相當驚人。

胡亦嘉表示，已經與金管會溝通數次，確定沒有踩「違法吸金」的紅線，街口託付寶「預期年化收益率」的用詞沒有問題、街口投信的基金商品也沒有保證收益，託付寶是解決目前爛頭寸過多的現象，提供民眾更方便存放資金的選擇。

胡亦嘉說，街口託付寶的「預期年化收益率」，是一套預估的模型，雖然市場短期雖有波動，但長期而言會是一條平穩的曲線，透過演算法算出來的曲線，就是街口託付寶的年化收益率，與基金收益會有相關，但不會等於基金的保證收益。

至於即時提領的機制，胡亦嘉說，用戶贖回基金，在基金贖回款入帳前，街口金融科技會先「借貸」給用戶，借貸不涉及任何金融法規，而是街口用戶與街口金融科技的契約關係，這部分沒有適法性問題，用戶贖回2萬元，街口金科就先借出2萬元，等到基金贖回入帳後，用戶再將2萬元還給街口金科。

胡亦嘉說，基金淨值與街口託付寶演算法的收益曲線會有差額，「多不退、少不補」，短少的差額就由街口金科吸收，但若是多出來，就變成街口金科的收益，這會是託付寶未來的主要收益來源。

(中時 )