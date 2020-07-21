美國紐約「人權觀察」日前公佈1項報告指出，日本體育教練實施斯巴達教育的比率相當的高，平均在24歲以下的鮮肉運動員裡，就有高達5分之1的體育員練習時遭到生理的虐待；5分之1的鮮肉則受到言語騷擾；還有極為少數的運動員曾遭受強暴或騷擾。

根據外電報導，美國紐約的「人權觀察」，日前對外宣布一項報告《我被打過無數次》，內容主要紀錄日本多種運動項目裡頭的800多位鮮肉選手的痛苦經歷。這項報告統計出，這些鮮肉運動員曾慘遭訓練員或指導教練的拳腳相向，甚至還有多數人受到性侵害，但由於這些人掌握是否能夠出賽的決定權，多數選手仍選擇默認忍受，然而「人權觀察」的負責人沃登則認為，日本必須立即果斷採取行動，解決這個全球都有的危機。

1名23歲的年輕選手私下透露，自己的指導教練曾告知自己跑步不認真，進而將所有其他選手叫來，當著所有人的面前，狂暴揍他的臉部，直到都鼻青臉腫了仍是持續毆打他。更誇張的例子還有1名女選手，曾在自己18歲的時候，因比賽對打時肩膀受傷，事後經醫生告知必須趕緊動手術治療，然而自己的指導教練竟禁止她前往就醫，還把她叫來休息室，藉由要幫她親自治療馬上把身上衣服脫光，讓教練欣賞她的裸體。女選手事後表示，現在只要一聞到教練的體味，甚至包括他身上每個器官都感到噁心。

此調查報告釋出，「人權觀察」就要求日本相關單位，必須在東京奧運時採取相關措施改變，但是日本方面則沒有任何回應。

(中時新聞網)