加拿大航空已經復飛全球近半數航點，明年3月28日起復飛台北計畫估計實現率高，公司推出台北-溫哥華經濟艙含稅來回機票13,147元起，豪經艙37,513元起，商務艙96,642元起優惠票，客載達到七成時會通知旅客，旅客免收費改搭3日內其他航班，還允許旅可更改搭乘日或轉讓機票給其他旅客。

加航台灣公司總經理陳美至指出，加航全國與國內航線原飛行約兩百航點，目前已經復飛近百個，目前包括東京、首爾與香港都已復飛，但這些航點原飛加拿大多個城市，目前都僅飛溫哥華，原每日1班減為每周5班，台北航點安排自明年夏季班表開始復飛，每周5班。

加航並未因新冠肺炎領取加拿大政府的補助，3.8萬名員工目前已遣散約2萬人，3百多架客機中已淘汰79架，另有24架737max停飛中，公司透過縮小營運規模迎接後疫情時代。

7月1日起，加航在經濟艙旅客超過七成時，就會通知旅客，可免費重新更改航班，還推出了領先業界的精簡且零接觸式機場流程，例如：零接觸行李託運和虛擬排隊服務，且恢復供應加拿大烹飪團隊精心設計的餐點。

加航持續評估全新的健康衛生安全措施，並進一步提升領先業界的Air Canada CleanCare+計畫、所涵蓋的多層次健康、衛生、安全措施，也與實驗室研究推出空勤組員疫情檢測，甚至考慮擴大到對乘客的檢測。

加拿大主要機場也將推出虛擬排隊服務，需要機場工作人員服務的旅客，只需掃描登機證，即可列入虛擬隊伍，隨後可經由智慧型手機，接收通知並前往櫃檯尋求協助。楓葉休息室，預計將於今年夏季稍晚時候，重新開放。

加拿大航空正持續衡量，並評估於機場實施的其他免接觸服務，以及全新生物安全措施，以便進一步提升旅程效率及安全性。

7月下旬開始，加拿大航空尊享商務艙，恢復供應由加拿大名廚團隊，精心打造的餐點服務，並將首次於商務艙（北美）推出主廚設計的餐點。搭乘國際航班經濟艙的旅客，將享受更優質的餐點服務。

(工商 )