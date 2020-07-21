洲際交易所（ICE）9月交割阿拉比卡咖啡期貨，20日收跌0.6％報每磅1.0170美元。根據中美洲哥斯大黎加咖啡聯盟（ICAFE）上周五預估，哥斯大黎加8月開始的咖啡收成季，預料產量增長8.2％。周一ICE9月交割羅布斯塔咖啡期貨下跌0.5％，來到每噸1,286美元。

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