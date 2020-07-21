受原油價格微跌拖累，美國原糖期貨20日走低，紐約洲際交易所（ICE）10月交割原糖期貨，下跌0.3％至每磅11.69美分。交易員表示，原糖價格仍將在11.30到12.30美分的價格區間徘徊。分析師說，市場會持續緊盯中國洪澇災情，儘管當地水患嚴重，但對甘蔗產區的衝擊有限。

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