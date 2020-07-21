陳子鴻、王治平、黃國倫、羅大佑、前廣達副總經理洪本展、大大娛樂李明智等人，皆熱愛音樂老友，愛琴成痴更自稱「琴獸」，21日舉辦記者會。羅大佑昨因故缺席、黃國倫則在上海工作，用視訊方式暢聊剛結束隔離日子。

他們將在11月27至29日於華山文創藝文中心舉行「GUITAR MANIAC因為愛琴吉他音樂節」，談到票房壓力？陳子鴻苦笑說：「不會！」因為場地、演出花費許多精力、金錢，就算600張門票售罄仍是賠錢，「門票賣光大概100萬，但我們成本遠遠超過。」屆時吉他展覽有許多經典、古董等級的吉他，價值非凡，已保破8千萬元的保險金。

而王治平的女兒王若琳入圍本屆金曲歌后、國語專輯等4項大獎，王治平表示當天先收到好友恭喜後，才得知女兒獲得金曲入圍肯定。此外，黃國倫、老婆寇乃馨日前剛結束隔離，王治平笑虧黃國倫半夜去偷敲寇乃馨的房門幽會，黃國倫澄清與老婆分住在走廊兩側的盡頭，「我們夫妻分開像是牛郎織女，敲門是違反規定，不能出門、不能敲門。」

私下很捨得砸錢買吉他的黃國倫，透露老婆從來不管他買吉他，直喊：「我寧可抱琴不要抱女人。」讓老婆很安心。此外，「因為愛琴音樂會」門票於大市集交易網、7-11ibon、全家開賣。

(中時 )