罷免陳致中團體說明目前進度與情況。(取自臉書)

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，全台各地有民眾自發發起新一波罷免活動，直指多名綠營民代，高雄市議員陳致中也是目標之一。不過，近來卻傳出宣傳一度熄火，「罷中」團體也在臉書上發布消息呼籲民眾稍安勿躁。港媒《中評社》則指出，罷免陳致中的活動遭遇不少阻礙，甚至還有受到壓力的傳聞。

罷免陳致中活動開跑已經1個月，是高雄市第二個成立的罷免連署站，因此受到外界關注。對於目前的進度，楊姓發起人在臉書社團《罷免陳致中》指出，第一階段提案書尚在整理中的，尚未送件；而第二階段，因第一階段尚未送件，所以無法啟動，並呼籲大家稍安勿躁。

港媒《中評社》報導，罷免陳致中一度遭遇到瓶頸，新聞曝光度降低，原因有3點：

1. 尋找願意出面的領銜人難度高耗費不少時間。

2. 內部志工團對宣傳方式沒有共識無法有效宣傳。

3. 網路上的罷免社團整合不利產生多頭馬車。

此外，無償提供服務處作為連署站總部，並在臉書上發動空戰的的前議長朱安雄女兒朱挺玗，最近也被發現行動轉為低調，宣傳力度大幅降低，而地方上則傳言，可能因為罷免活動受到不少壓力。甚至，罷免陳致中總部旁的向台前鎮兒童圖書館，也由朱挺玗兄長朱庭界在門口張貼公告撇清關係。

有媒體直擊，目前「罷中」總部只有2名志工負責收件，來連署的人潮也相對開始時冷清，而罷免連署站志工也不願接受媒體採訪。

(中時新聞網)