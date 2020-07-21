荒蕪30年，位於桃園區福山街42巷口的兒十一21日動土，10月就能雜草變公園。(蔡依珍攝)

荒蕪30年，位於桃園區福山街42巷口的兒十一21日動土，10月就能雜草變公園。(蔡依珍攝)

桃園區兒十一公園原本雜草叢生，桃園區公所在里長和議員積極推動協助下，終盤點出463坪的閒置空地蓋公園，21日動工，預計10月中旬完成第一階段開發，帶給大檜溪居民綠地休憩場所。

鄭文燦說，桃園升格後積極開發可及性較高的鄰里型公園，不論是在休閒、運動或舉辦活動上，都能帶給市民朋友很高的便利性，但過去因土地徵收款較高，鄰里型公園開發較少，市府會持續與地主協調採土地容移方式，期盼加速公園開發速度，為市民朋友帶來更完善的休閒運動空間。

其中兒十一公園就是鄰里型公園，第一階段選定約463坪的閒置空地進行公園開發工程，總經費約453萬元，在工程設計上特別設計入口廣場意象空間、環型步道以及各種綠化設施，並設置多功能的三角廣場及體健設施。

鄭文燦說，未來市府更進一步研擬在公園內設置民富社福館，將涵蓋公托中心、日照中心、幼兒園及市民活動中心等設施，期盼在市府的規畫之下，持續打造更多元性的遊憩場所，提供市民朋友更友善的親子同樂共享場域。

鄭文燦也提到，大檜溪區的各項建設也正積極進行，包括南崁溪水質改善及水域營造工程、自來水增壓與幹管更新工程、公園開闢與道路改善工程等，期盼持續完善南崁溪週邊的整治工作，並帶動周邊十個里的各項建設，讓市民朋友能有更好的生活環境。

副議長李曉鐘表示，兒十一公園的動土啟用將帶給地方鄉親朋友更好的休閒散步環境，感謝市府團隊用最少的經費做出最好的工程品質，未來議會也會持續支持桃園的各項建設，並替市民朋友做好監督，期盼能讓大家看到桃園的進步，讓桃園的市民朋友有更好的生活環境。

(中時 )