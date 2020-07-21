美重返月球的阿爾忒彌斯計劃

俄羅斯航天機構負責人日前在接受媒體訪問時表示拒絶同美國聯合探月的計劃，打算同中國合作登月建基地。這番談話引發大陸和美國媒體關注，美媒評論認為，俄中太空軸心國將使冷戰後的太空競爭更錯綜複雜。

據《英國廣播公司》報俄羅斯太空機構負責人羅戈津（Dmitry Rogozin）表示，美國送太空人再次登月的計劃是個「龐大的政治項目」，並且說俄羅斯正同大陸協商共同建立月球基地的計劃。

報導說，美國太空總署(NASA)去年宣佈了《阿爾忒彌斯協議》(Artemis Accords)，並計劃實現川普總統在2017年提出美國人要在2024年前重新登月的計劃，同時要在月球表面建立一個可持續存在的基地，此後還將建立規範以約束各國登月與在月球的行為。

對於川普政府計劃聯合「志同道合」國家制定規範月球採礦的太空法律框架，俄羅斯媒體曾認為，美國的做法違反了冷戰時期簽訂的外太空條約。

今年五月，NASA正式公布了涉及制定探月標凖的《阿爾忒彌斯協議》，並計劃將其作為未來月球探索和資源利用的國際協議的基礎。俄羅斯航天國家集團公司（Roscosmos）的負責人羅戈津對此表示，俄羅斯不打算加入同美國的合作計劃。

羅戈津日前對俄羅斯《共青團真理報》表示，「對於美國來說，現在這是個龐大的政治項目。關於登月計劃，我們認為美國正在退離合作互利的原則，國際太空站就是這樣，美國沒有把項目看作是國際項目，而是當成類似北約的項目」。

他說，俄羅斯對參加NASA的《阿爾忒彌斯協議》沒有興趣，同時他說「還有其他俄羅斯感興趣的項目」，其中一個選項就是同大陸合作在月球的南極上建立基地。「現在俄羅斯和中國的關係非常好，這是中國成為我們的伙伴的原因，中國在過去幾年中已經取得了長足發展」。同時，俄中合作建立月球基地的構想沒有排除其他國家參與合作的可能性。

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導說，今後10年在月球表面建立永久性基地的計劃本質上是同NASA的阿爾忒彌斯計劃競爭。太空政治事務作者惠廷頓（Mark Whittington）在《國會山報》（The Hill）發表評論說，大陸和俄羅斯太空軸心國正在形成，可能會改變國際太空競爭形勢。

報導認為，1960年代冷戰時期只有美國和蘇聯實現過探測器和載人登月。在今天冷戰後的太空競爭中，已有十多個國家和跨國航天機構都在制定不同的登月計劃，加上美國、俄羅斯和中國大陸日益對立，太空競爭變得更加錯綜複雜。

(中時新聞網)