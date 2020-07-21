7月21日晚，蘋果公司公佈了在2030年前要實現整個業務、生產供應鏈、產品生命週期碳中和的計劃。這一新承諾意味著在到2030年，每一台售出的蘋果設備不會帶來任何氣候影響。

在2020環境進展報告中，蘋果詳細地指出，計劃在2030年前將碳排放減少75%，同時為剩餘25%綜合碳足跡開發創新性碳去除解決方案。

據介紹，為了支持這些行動計劃，蘋果正在建立影響加速器，旨在投資對供應鏈產生積極影響的少數裔所有的企業和受到環境威脅不平等影響的社群。影響加速器是蘋果近日宣佈投入一億美元的種族平等及正義計劃的一部分，旨在推動教育，經濟平等，和司法體系改革。

此外，蘋果還和全世界的政府，企業，非政府組織，消費者合作，支持加強環境保護和向清潔能源轉換的政策。蘋果認為這是全球氣候行動重要的一部分。

蘋果大中華區總裁葛越表示，要實現碳中和目標有幾個關鍵步驟，首先從設計端開始，用可回收和低碳材料來打造產品，也盡可能地使產品增加能源效率。「設計完成後，我們需要考慮生產過程中所用的能源，必須進一步加大能源效率。第三件事是可再生能源。」

據介紹，在設計端，蘋果會進一步增加其產品低碳和可回收材料的使用，並盡可能地設計節省能源的產品。在回收材料利用上，蘋果推出了新一代的拆解機器人「Dave」，它能夠拆解iPhone中的Taptic Engine （震動部件），從而更好地復原稀土磁鐵和鎢等關鍵材料，進一步復原鋼鐵。通過產品設計和可回收內容創新，蘋果在2019年將其碳足跡降低了430萬公噸。在過去11年，蘋果將產品所需的平均能源降低了73%。

蘋果位於美國德州奧斯汀的材料回收實驗室關注創新電子器件回收技術，正與卡內基梅隆大學合作，進一步開發工程解決方案。

葛越稱，已經有超過70個供應商承諾將百分之百使用可再生能源於蘋果產品的生產，承諾使用高達80億瓦的清潔能源。這些承諾全部兌現後，每年將可減排超過1430萬公噸二氧化碳當量，相當於每年停駛超過300萬輛汽車。

大陸作為蘋果全球重要的生產基地，蘋果一直在大陸推動清潔能源計劃。2018年，蘋果牽線成立中國清潔能源基金，這只基金是大陸首個對接供應商和可再生能源項目的投資基金。到2022年，蘋果與其10家供應商將在大陸投資近3億美元。截至去年9月，蘋果已在湖南和湖北投資了三座風電場。

這次，蘋果還宣佈新設立了中美綠色基金將投資1億美元，幫助蘋果供應商加快採用能效項目。

葛越稱大陸是蘋果非常重要的生產基地，與大陸供應商緊密合作，幫助他們提高能源效率，使用更多清潔能源。「新設立的中美綠色基金也將在2023年前投資1億美元。在能源使用審計時我們發現，資金的匱乏是阻礙供應商改進能效的原因之一。中美綠色基金通過設立專用基金投資供應商項目，促進了製造領域的參與。」

(中時新聞網)