曾雅妮單回合獵下2隻老鷹，打出好球後揮手致意。（TLPGA提供）

總獎金450萬台幣的大聯大女子高爾夫公開賽，今天在揚升球場正式開戰，前世界球后曾雅妮繳出平標準桿的72桿，暫時並列第16，旅日好手姚宣榆抓下7隻小鳥、1個柏忌，以低於標準桿6桿的66桿獨居領先。

曾雅妮今天搶下2隻老鷹，但也出現4記柏忌，自評只打了兩洞好球，剩下的16洞都在找揮桿的節奏，接下來的兩個回合必須放鬆，去享受比賽的感覺。

揚昇球場惡名昭彰的風勢，今天顯得保守含蓄，倒是高溫炎熱讓選手直呼吃不消，姚宣榆首回合排在倒數第二組從第1洞出發，她表示，其實自己的狀況不是很好，開打前設定目標是每個回合賺個2桿就好，沒想到今天單回合就打出低於標準桿6桿，讓她相當意外，能夠有好成績主要是上果嶺那一桿和推桿都掌握得很不錯。

由於今年新冠肺炎大流行，許多地區疫情尚未趨緩，目前日本尚未開放台灣選手赴日比賽，姚宣榆只能先在台灣等待通知，雖然少打一場日巡賽就少一次累積獎金的機會，但也必須遵守日本政府政策。

劉嬿在第4洞擊出一桿進洞。（TLPGA提供）

今天賽事另一個焦點是擊出一桿進洞的職業選手劉嬿，她在距離167碼的第4洞，用5號鐵開球，球在一個彈跳之後進洞。這是劉嬿職業生涯第四次一桿進洞，她沒有太多感覺，倒是標準桿5桿的13洞，她因為下水，距離打太遠等狀況，花了9桿才完成這一洞，她反而覺得有點沮喪，也抵銷一桿進洞的喜悅。

(中時 )