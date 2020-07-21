美國國防部長艾思博近日才稱，大陸有取代美國的野心和條件，因此是美國的首要戰略競爭對手，美國必須認真應對大陸的威脅。但據外媒21日報導，艾思博在一場視訊會議上透露，他盼望於年底前首度以美國防部長身分訪問大陸。

俄羅斯衛星通訊社21日報導說，艾思博在視訊會議上說：「中國是一個擁有豐富歷史、文化和友好人民的國家。 我們不是在尋找衝突，我們致力於與中國建立建設性和富有成效的關係。我本人與中國同行就各種問題進行了交談，在年底前我準備訪問中國。」

據美國之音19日報導，美國國防部18日表示，艾思博在電話中對國防部新聞官員指出，他就任國防部長一年來最重要的使命是貫徹美國的《國防戰略報告》（National Defense Strategy），後者將大陸與俄羅斯列為美國的主要競爭對手。

艾思博在電話採訪中進一步解釋說，「我們正處於大國競爭時代。這意味著我們的首要戰略競爭對手是中國，然後是俄羅斯」，但大陸的麻煩更大，因為大陸有足夠的人口和足夠大的經濟體來取代美國。

艾思博說，「我和任何瞭解中國的人都十分清楚，他們有取代我們的野心，肯定想在地區內取代我們，最好是在全球舞台上（取代我們）」。

艾思博指出，大陸希望改寫二戰以來有效維護世界和平的國際秩序。美國和盟友珍視個人主義和民眾的選擇自由，重視新聞自由、宗教自由和集會自由，因為制定了建立在規則基礎上的國際秩序。但大陸並不珍惜這些自由。

艾思博說，一個崛起的大陸並不讓美國領導人擔憂，但一個在中共統治下崛起的大陸就讓美國擔憂。

他說，「他們把黨置於首位」，「中國軍隊對黨忠誠。我們的軍隊宣誓保護憲法。我們的志向非常不同，整體價值觀念非常不同。如果我們不意識到中國構成的長期挑戰和可能對我們構成的威脅，我們就可能發現我們生活的世界不同於我們希望生存的世界」。

(中時 )