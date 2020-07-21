外傳蔡政府為了趕8年20萬戶的社會住宅進度，搶建延吉社宅，不顧反彈要收掉社區居民的「幸福農場」。住都中心今天澄清，絕無外界指涉情事，且為農場與社會住宅並存共好，目前已提出低建蔽設計方案，爭取最大開放空間，未來會留設社區農場。

國家住都中心選定大巨蛋周邊的松山延吉段基地，計畫清除現有社區農園改建社宅。昨傳出「未積極溝通民意，卻趕壓明年7月動工」及以經費不足為由，擬「先借用後付租」的說法。

住都中心表示，松山延吉社宅現況為「幸福農場」使用，國家住都中心在了解幸福農場的發展脈絡與地方情感後，已先於6月9日至地方初步了解意見，並於7月1日正式對里民召開說明會，過程中數次拜訪地方居民溝通協調，無論私下或正式說明會，皆有明確說明設計方案，並允諾會持續與地方溝通，從未有強行動工之情事。

住都中心說，為推動社會住宅，內政部與國防部協商以公告地價3％之優惠租金承租眷改土地予國家住都中心，待與地方溝通達成共識後，再與國防部正式簽訂租約，絕無國家住都中心沒經費先借用農場或設定地上權一事。

國家住都中心表示，為了讓農場與社會住宅並存共好，目前已提出低建蔽設計方案，爭取最大開放空間，未來會留設社區農場、幼兒及里民活動空間及半戶外活動空間等，將持續積極與地方溝通，希望能在田園城市與青年安居不同期待間找尋平衡點。

(中時 )