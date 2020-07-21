亞洲．矽谷創新研發中心，21日舉辦統包工程招標說明會，桃園市長鄭文燦強調將採採「最有利標」，力拼2023年9月30日竣工。(蔡依珍攝)

總經費逾41億元的亞洲．矽谷創新研發中心，21日舉辦統包工程招標說明會，市府為吸引優秀廠商投標，祭出獎勵金，第二名可獲80萬元、第三名可獲50萬元，桃園市長鄭文燦強調將採採「最有利標」，力拼2023年9月30日竣工。

鄭文燦表示，「亞洲．矽谷創新研發中心統包工程」整體分為3期，第1期占地面積約為1.27公頃，規劃建設「研發中心棟」（共18樓）、「服務中心棟」（共10樓），1至3樓低樓層規劃服務性及商業性設施，全區地下連通，設有停車場空間，且建築物設計與購物中心、桃園會展中心以天橋連結，並導入智慧型建築元素。

鄭文燦提到，總預算高達41億4211萬元，將以公開招標方式辦理，採「最有利標」決標，履約期程依機關通知日起30日內開工，並限於2022年11月30日前優先完成「服務中心棟」工程，全案應於2023年9月30日竣工，透過訂定評選項目，包括專業及履約能力、設計完整性等，召開評選會議進行公平評選，期能選擇到最優秀的廠商。

鄭文燦指出，桃園擁有硬體製造、ICT產業等相當厚實的產業鏈，因此蔡英文總統上任後，運用桃園在地產業特色，積極推動「亞洲．矽谷創新研發中心」，盼結合軟體發展IOT產業，包括人工智慧、大數據及物聯網等。當時計畫列了3個創研基地，包括：虎頭山自駕車創新基地、青埔基地及楊梅馬達矽谷基地，目前3個基地都有不同發展方向。而「亞洲．矽谷創新研發中心」完工後將與機捷A19桃園體育園區站附近主要設施機能相互支援，提升研發中心的功能，吸引新創公司進駐桃園，再加上許多廠商優先選擇投資桃園，對桃園未來的產業發展有更多創新的動力，足以發展成為具有前瞻性的研發聚落。

工務局長賴宇亭表示，「亞洲．矽谷創新研發中心」以雙塔外觀為特色，塑造獨特的藝術概念，而其旗艦級示範性創新園區建築空間，也利用基地底層作為園區商業帶、生活服務設施及空中走廊，進而串連主要建築物和鄰近街廓，延續人行活動，減少地面交通干擾，建築物周邊規劃都市廣場，提供疏散及防災避難使用，靈活的空間運用，以及擁有鄰近的機場、捷運及高鐵等交通優勢，完工後將成為桃園藝術文化及商業的獨特指標性建築。

(中時 )