大陸國家主席習近平21日在北京主持召開企業家座談會，習近平在會上表示，在當前保護主義上升、全球市場萎縮的外部環境下，大陸要充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體的發展新格局。

習近平表示，改革開放以來，大陸逐步建立和不斷完善社會主義市場經濟體制，市場體系不斷發展，各類市場主體蓬勃成長。新冠肺炎疫情對大陸經濟和世界經濟產生巨大衝擊，大陸很多市場主體面臨前所未有的壓力。

習近平強調，市場主體是經濟的力量載體，保市場主體就是保社會生產力。要千方百計把市場主體保護好，激發市場主體活力，弘揚企業家精神，推動企業發揮更大作用實現更大發展，為經濟發展積蓄基本力量。

習近平指出，大陸要實施更加積極有為的財政政策、更加穩健靈活的貨幣政策，增強宏觀政策的針對性和時效性，繼續減稅降費、減租降息，確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體，強化對市場主體的金融支持，發展普惠金融，支持適銷對路出口商品開拓國內市場。

習近平強調，在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，大陸必須集中力量辦好自己的事，充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，提升產業鏈供應鏈現代化水平，大力推動科技創新，加快關鍵核心技術攻關，打造未來發展新優勢。

(工商 )