印度近日常為雷雨交加的天氣型態，各地區發生雷擊後，憾事頻傳，而其中一起發生於比哈爾邦布爾尼亞縣（Purnia），一家3口乖乖待在家，閃電竟直接劈進家中，3人不幸罹難。

根據《印度斯坦時報》報導，印度比哈爾邦於當地時間19日降下大雨且伴隨著雷擊，而布爾尼亞縣有3名罹難者，他們當時皆待在家，沒想到閃電竟直接劈進家中，造成50歲男子曼達爾（Kailash Mandal）、兒子庫馬爾（DilkhushKumar）和媳婦德維（Nibha Devi）一家3口當場慘死。

19日發生的雷擊共造成至少10人死亡，分別位於布爾尼亞縣（Purnia）3人、貝古薩賴（Begusarai）2人，而撒哈爾薩縣（Saharsha）、比哈爾邦首府帕特納（Patna）、東查姆帕蘭縣（East Champaran）、達爾邦格阿（Darbhanga）和馬德普拉（Madhepura）各1人。

印度國家災難管理部門首席部長庫瑪（Nitish Kumar）對死者表示哀悼，並宣布將會提供每名受害者家屬40萬盧比（約新台幣15萬元），同時也提醒民眾隨時保持警惕，並遵守災難管理部門發布的指導方針。

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(中時新聞網)