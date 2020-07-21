「街口託付寶」20日上線，街口金融科技公司打出「錢存託付寶可有預期年化收益率1.2％～2.5％」的口號，還自行宣布已與金管會溝通、確認符合金融法規。金管會21日晚間近九點發布特別回應強調，街口與金管會溝通的內容與遞件申請書內容不符，並強調業者應本於「誠信原則」。

金管會指出，近日媒體報導街口託付寶由街口電支、街口投信及街口金科三家公司分別提供服務一節，金管會前同意街口投信所經理街口多重資產基金新增投資人得透過電子支付帳戶申購買回基金，該公司檢附三方作業流程及投資人操作介面之電子支付架構，並未涉及現所稱託付寶，顯與向金管會遞送之申請書件內容未合。

金管會表示街口託付寶整體架構是否合法尚待釐清，業者貿然推出，非屬允當，並呼籲民眾應注意金融商品之適法性及相關風險，以保障自身權益。金管會強調金融業者與本會溝通相關業務，應本於誠信原則，並於符合法規前提下始得從事相關業務。

(工商 )