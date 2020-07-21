總太地產（3056）砸重金購地囤貨不手軟！繼20日砸下7.46億元購入台中市南區736.9坪的土地之後，今（21）日再砸下15.25億元重金、購入台中市西屯區文商段53地號、水湳經貿園區中央公園第一排土地約649坪，每坪單價高達235萬元，將投資興建住宅大樓出售或出租使用。業界根據總太的購地成本推算，未來水湳新推案每坪單價將從6字頭起跳。

總太地產去年已購入水湳新鑫坪段約2,775坪的土地，加上今日購入的649坪土地，目前在水湳已經手握兩塊合計3,400多坪的精華土地。

總太地產董事長翁毓羚表示，總太看好水湳經貿園區的開發潛力，近年來開始布局購地，總太在水湳的第一個新建案，最快2021年第四季進場；至於新購入的台中南區樹子腳段736.9坪土地，同樣規劃於2021年進場，由於每坪購地成本逾百萬元，未來新建案每坪開價自3字頭起跳。

(工商 )