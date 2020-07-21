女醫張美玉是國內知名的泌尿科醫師，不料她的照片卻多次遭不肖業者盜用，廣告內容包括消除妊娠紋、隆乳、減肥、皮膚科、牙齒美白，幾乎一條龍包辦所有醫療產業，唯獨沒有專門的泌尿科，讓她實在忍無可忍，氣得在個人臉書發文「在此聲明 ，我的圖檔被盜用。張美玉醫師是泌尿科醫師，這跟我本人無關，將追究法律責任。」

據了解，最近有業者在網路張貼廣告，內容寫道「征（徵）集100名受妊娠紋困擾的寶媽，修復妊娠紋」，並以張美玉的照片為主打，還疑似用修圖軟體變造畫面，涉嫌利用她的知名度營利；張美玉輾轉得知此事後，今（21日）罕見在臉書發文澄清，聲明自己是泌尿科醫師，「這跟我本人無關，將追究法律責任。」

張美玉在臉書發文澄清。（圖／翻攝自臉書）

《ETtoday新聞雲》報導，張美玉透露，自己的照片已被盜用不下數十次，廣告內容從隆乳、陰道發炎，到皮膚科、減肥，甚至連八竿子打不著的牙齒美白都有，就是獨缺了自己的本科「泌尿科」，因此常有朋友笑說「你是全方位」，讓她聽了也只能苦笑，但長期下來實在不堪其擾。

報導指出，這次的廣告提到「徵求百名寶媽試用」，讓她相當憂心，同時決定不能再姑息，才會大動作發出聲明；張美玉開玩笑說，自己也很想做隆乳，所以不可能代言廣告，「怎麼沒人來看陰莖增大、加大」，並強調張美玉是「鳥醫師」，提醒社會大眾千萬不要上當。

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(中時新聞網)