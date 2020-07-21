新冠肺炎疫情衝擊，台灣新南向政策受阻，為突破困境，長庚醫院將與馬來亞大學採用線上方式，建立共通的教育平台，運用數位學習的方式，繼續執行雙方簽署的有關人才培訓、學術交流及技術探討等合作計畫。

長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成表示，長庚醫院主要負責馬來西亞及汶萊的新南向合作計劃，2019年至今，已培訓超過400位該國醫師。原訂今年將有多位醫師到林口長庚醫院接受訓練，卻因疫情被迫暫緩。

馬來西亞目前累積確診病例超過8700例，台灣邊境管制措施也尚未解除，提出採用線上方式，建立一個共通的教育平台，運用。有鑑於此，雙方決定運用數位學習的方式，繼續辦理教學與討論。

馬來亞大學是馬來西亞歷史最悠久的大學，也是馬國內排名第一的國立大學。長庚醫院為落實新南向政策，不因受疫情而中斷，將積極規劃建置這個教育平台，並且將模式推行到馬來西亞及汶萊的合作對象。

馬來亞大學醫學院院長Adeeba Kamarulzaman教授表示，希望藉由這個平台繼續進行有關人才培訓、學術交流及技術探討等合作計畫。

長庚醫院表示，本月15日將與馬來亞大學的網路視訊研討會，主要在分享林口長庚醫院近幾個月執行的醫院防疫策略，馬來亞大學出席的醫療專家亦就其防疫措施及治療新冠肺炎的個案提出分享。此次線上研討會有超過500位醫療專家同時上線觀看直播。

當天的視訊研討會由林口長庚醫院副院長馮思中主持，衛福部新冠肺炎專家小組暨林口長庚防疫總指揮邱政洵副院長參與討論，同時安排呼吸胸腔科系主任林恕民醫師及感染科鄭鈞文醫師發表專題演講，說明林口長庚的防疫策略，包括依國家防疫指揮中心建議，配合醫院現況分析實施多層次的應變措施，例如依風險程度的醫療防護裝備、結合資訊化監測病人健康狀況、院內社交距離、分流分艙等，以守護醫院的病人及員工。雙方並就隔離病房、呼吸器等重要醫療裝備應用、治療個案等交換意見。

(中時 )