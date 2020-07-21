共同社報導說，日本海上自衛隊21日發布消息稱，在從南海至美屬關島附近海域，與美國海軍和澳大利亞海軍實施三國聯合訓練，日程為19至23日，日本護衛艦「照月號」、美國核動力航母「雷根號」等共9艘艦船和飛機等開展戰術訓練。有看法認為，此舉旨在制約對幾乎整個南海主張擁有主權的大陸。

據日本海上自衛隊介紹，這是新冠病毒疫情在全球擴大以來，海自首次參加多國間的全面訓練。海上幕僚長山村浩21日在例行記者會上說：「這是能夠彰顯日美澳緊密合作的好機會。」

近日，美國川普政府針對大陸在南海的活動加強了對抗姿態，雷根號和另一艘美國核動力航母「尼米茲號」本月在南海實施了2次軍事演習。

另據美國之音21日報導，尼米茲號航母打擊群結束上周末與雷根號在南海舉行的聯合演習後，經由馬六甲海峽駛入印度洋，並於20日開始與印度海軍在印度洋安達曼—尼科巴群島附近海域進行合作演習。這一航母打擊群由「尼米茲號」核動力航母、 「普林斯頓號」（USS Princeton）飛彈巡洋艦、「斯特雷特號」（USS Sterett）飛彈驅逐艦和「拉爾夫·約翰遜號」（USS Ralph Johnson）飛彈驅逐艦組成。

美國海軍方面說，美印海軍還進行了包括防空演練在內的「高端演習」，旨在最大限度地提高訓練和互操作性。

印度海軍發言人在官方推特上說，尼米茲航母打擊群正在經過印度洋區域，印度海軍與美國海軍進行了「過航演習」（Passage Exercise，簡稱PASSEX）。印度過去也與日本海上自衛隊以及法國海軍進行過類似演習。

分析人士說，這次美印軍演是一次常規過航演習，是軍事演習中複雜程度較低的一種，但此次美印海上軍演體現了在陸印關係緊張情況下，印度對美軍在這一地區行動活躍的接受度正在提高，也證明了美印關係的逐步增強。

(中時 )