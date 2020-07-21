敘利亞軍方最近捕獲了一台身分不名的間諜無人機，它的體積非常小，不足手掌大，它是一台「黑黃蜂」(BlackHornet)超小型無人機。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，7月19日在社交網路上，傳出敘利亞軍捕獲小型無人機的照片，2位敘利亞軍人，手上拿著一台超小尺寸的直升機。據說照片是在敘利亞東北部哈塞克省(Hasakah)塔爾塔米爾鎮(Tal Tamr)發現的，該省北部與土耳其接壤，南部與伊拉克接壤。

這個小型直升機，很明顯是FLIR 系統公司(FLIR Systems)在2013年推出的「黑黃蜂」無人機，目前已出第3代，並且在去年得到美國、英國、澳洲等國家的採用。

Some reports that SAA found samll American UAV in Tal Tamr CS pic.twitter.com/xQNX27Av63 — ZOKA (@200_zoka) July 19, 2020

目前無法完全確定這架「黑黃蜂」是哪個國家的，但是從去年開始，美國陸軍就已經開始向各個前線單位發放「黑黃蜂3」，包括阿富汗與伊拉克戰場都有。

手掌大小的PD-100「黑黃蜂」，僅重16公克。它的飛行時間將近半小時，飛行距離3公里，它本身就是小型直升機，可以垂直起飛再水平飛行，也能在空中停留。具有3個微型攝影機，能提供實時環境情報，飛行的噪聲相當小，很難發現它。

Nano UAV - Black Hornet - PD-100 PRS

不過它的飛行時間僅有20分鐘，如果沒有注意到時間，有可能電力耗盡而失靈，這架被擄獲的黑黃蜂，可能就是耗盡電力而掉到地上，再被敘利亞士兵發現。

(中時新聞網)