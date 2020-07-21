東大路思義校企推出針織鞋商品，強調環保、符合人體工學、舒適度高。（陳淑芬攝）

東海大學路思義教堂不僅是國定古蹟，更成為東大路思義校企針織鞋商品的經典標誌，被暱稱為「東海鞋」，已在電商平台預售。東大路思義校企董事長蔡國洲21日在發表會中表示，「東海鞋」不但環保、透氣，穿起來符合人體工學、彈性佳、舒適度高，已在校企電商平台以量身訂製模式預售。

路思義校企公司去年由EMBA校友發起，並成立電商平台，連結師生及校友資源為學校創造新品牌，經營盈餘將回饋學校。織創流行科技有限公司在2019年初與東大工設系展開產學合作，成果商品初次在校企露臉。工設計副教授柯耀宗表示，學生在課程中以「愛東海，就穿著他走吧」為主題，發揮創意融入設計，並經由織創公司調整美感及生產，打造學生與市場的新合作模式。

蔡國洲表示，「Luce經典針織鞋」推出男款德比鞋、女款平底鞋及男女共款休閒鞋等3款潮鞋，針織鞋面使用特殊紗線製成，運用回收自食用魚鱗的膠原蛋白織入鞋內層，不但環保、透氣，穿起來符合人體工學、彈性佳、舒適度高，部分鞋面採菱形設計呼應教堂磁磚及結構，極具特色，已於路思義校企電商平台以量身訂製模式推出預售。

織創流行科技有限公司總經理潘威宏則表示，東大工設系學生創意無限，相對也讓企業學到許多，集合學校、企業及平台的合作契機，跳脫舊有的經營框架，將產品放到工藝，結合環保、永續、創新，形成很好的循環。

(中時 )