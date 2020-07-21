新冠疫情衝擊下，許多青年學子暑假無法出國，也找不到國內企業實習的機會。東森房屋淡海新市鎮加盟店協理沈雅純看準學生需求，在淡水地區招收當地大學生，提供房產工作的實習機會，並組成｢房淡青年團｣，以年輕、活潑的方式經營，打出房產業界的新氣象，藉此加速自身品牌的年輕化。

｢房淡青年團｣的組成多元，不乏建築系、音樂系及外文系的學生，透過不同所長的交互激盪，讓從業年齡偏高的房仲業界，感受到清新、活潑的氣息，也因為有年輕人的衝勁，在成軍不到3個禮拜，就全都順利取得營業員證照，並且協助促成一筆租房合約。

沈雅純表示，她在一次與建商洽談合作的案子中，認識淡江大學的學生李承，積極表達想要實習的機會，並且多次跑到店內洽詢，因而被他的積極進取所感動，認為這就是業務不可或缺的態度，因此下定決心，把招募實習的方案擴大，傳承自己累積多年的經驗，提供年輕人更多發展的舞台。

她也指出，在低利率、差異化及數位化的趨勢下，房產業是一個非常值得投入發展的工作，她要借助年輕人數位化的專長，拍攝吸睛的影片，創造有趣的房產議題，讓買、賣房屋的服務管道更加多元。

｢房淡青年團｣的實習同學們，運用社群媒體發文、貼圖，製作微影片等方式，積極推廣淡水地區房產議題，還製作如何｢運用小額資金完成購屋夢想｣的討論議題，也因為內容生動、活潑，獲得不錯的迴響。

此外，鑒於年輕人苦受低薪影響，怯於討論房產相關議題，更不敢奢望買房置產，所以她想化解年輕人的恐慌，透過提供實習的機會，不但學得房產專業知識及法規，讓這群學生作為希望的種子，去推廣健康的理財心態，實現年輕人買屋的夢想。

(中時新聞網)