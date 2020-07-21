文化部今（21）日中午抽出200多萬份藝FUN券，由於中獎人數眾多，不少人收到驗證碼後卻卡住，尤其驗證碼時效僅30分鐘，讓人大嘆整個下午不斷在做白工，但有網友指出，晚間又收到新的驗證碼，沒想到時效竟直接變成3天！

文化部推出的藝FUN券雖然有人順利領取，網路上出現不少民眾表示，收到驗證碼後卻因為人潮眾多，無法順利驗證，而驗證碼時效又僅僅只有30分鐘，根本來不及驗證，不過，一名網友晚間卻在PTT附上一張截圖並透露，「剛剛收到新的驗證碼，有效時間直接暴增成3天，文化部這系統只能用這樣來解套了」。

其他網友看到後紛紛回應，「有創意 這東西花了多少錢」、「三天內收到都來得及輸入啊」、「收到當下笑出來」、「廢到笑」、「我連收都沒收到」。

網友簡訊。（摘自PTT）

文化部晚間也緊急在臉書上道歉，因簡訊發送伺服器壅塞，導致民眾無法取得手機簡訊驗證碼，或因驗證碼超過30分鐘而無法領取「藝FUN券」的情形。造成民眾不便與擔心，甚感抱歉。為提升領取順暢度，目前已緊急增加硬體設備，明（22）日中午12點正式實施前，可以讓民眾收到驗證碼簡訊並順利領取。

(中時新聞網)