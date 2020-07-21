國內嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情趨緩，為誌全民團結抗疫有成，及向防疫人員致敬，中華郵政公司於7月21日發行「防疫郵票」，並於同日下午，在郵政博物館10樓舉辦郵票發行典禮，由中華郵政公司董事長吳宏謀主持，行政院院長蘇貞昌、政務委員唐鳳、交通部部長林佳龍、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中偕同防疫五月天成員、經濟部政務次長曾文生與防疫國家隊代表及多位貴賓共同為郵票揭幕。

典禮暖場由臺北市立建國高級中學手語社表演五月天的經典歌曲「天使」，伴隨著動人的美妙樂音，藉由手語表達對政府及所有防疫人員的感恩，謝謝他們像天使般成為人民堅強的後盾，守護臺灣渡過疫情。隨後播放「台灣模式」影片，回顧政府與人民共同努力對抗疫情的點滴，現場充滿溫馨感人的氣氛。

臺灣在疫情超前部署與全民努力下，一躍成為防疫模範生，中華郵政公司身為防疫國家隊的一員，不論是防疫物資配送，或響應政府振興經濟政策發售「振興三倍券」都不遺餘力。「防疫郵票」不僅為臺灣的努力留下歷史紀錄，更特別將靜態郵票元素化為生動的動畫影片於典禮上首播。

典禮現場除陳列郵票及封卡外，另特別展示全民抗疫歷程照片供來賓回顧，臺北郵局亦配合於當日上午10時至下午5時於郵政博物館1樓設置臨時郵局，提供銷蓋臨時郵局戳服務，並銷售集郵票商品、防疫明信片、限量郵摺與發行典禮紀念卡，服務用郵民眾。

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