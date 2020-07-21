美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，如果現任總統川普（Donald Trump）在11月總統大選中敗選後不願離開白宮，「就用煙把他熏出去」。

據美國CNBC網站報導，佩洛西在接受訪問時表示，不論是從選民選情還是從憲法制度，川普都將於2021年1月離任，無論他是否接受這一結果。

BREAKING: Speaker Pelosi slams Trump: “Whether he knows it yet, or not, he will be leaving.” @morningmika pic.twitter.com/BqbV6kEUmr — Scott Dworkin (@funder) July 20, 2020

佩洛西稱，「這些事都有一個程序」，「這跟誰住在裡面沒有關係」，「不能因為他不想搬出白宮，我們就不舉行新總統就職典禮」，「他不想搬走就只好用煙把他熏出去」。

報導說，川普是否會接受大選結果並搬離白宮一直是美國媒體關注焦點。佩洛西發表上述言論的前一天，最支持川普的《福斯新聞》（Fox News）主播華萊士（Chris Wallace）詢問川普是否能接受民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在大選中獲勝，川普給出了模棱兩可的回答，他說：「我得看看……我不會說接受，我也不會說不接受……我不會承諾這一點。」

川普還強調，郵寄投票可能導致大選被某些人操縱。

川普還告訴華萊士，《福斯新聞》的民意測驗和其他民意調查都顯示他大幅落後於拜登，這些都是「假新聞」。

(中時新聞網)