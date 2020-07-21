今年因疫情關係，國人無法出國旅遊，紛紛改選類出國的離島行程，加上澎湖花火節、交通部安心旅遊補助、三倍券效應的加持，大批觀光客湧入並塞爆澎湖。對此，有網友砲轟，現在都進入旅遊旺季了還補助，離島會塞不下人。

因為出不了國，加上政府政策的加持，大批觀光客塞爆澎湖，讓不少當地民眾抱怨連連。根據澎湖警方統計，16日暑假首波觀賞花火人潮，會場及周邊欣賞花火的民眾約達2萬2,000餘人，其中含海上觀光遊艇64艘的2,987人。而馬公航空站的統計資料則顯示，15日時遊客量創設站43年來新高，人數飆破萬人。

澎湖被觀光客塞爆一事在網路上引起熱議，許多網友在PTT上討論，並留臉表示，「應該要錯開阿，你在旺季還補助離島塞不下人」、「不就澎湖政府幹的，花火節碰暑假」、「林佳龍就是厲害，離島加倍補貼補起來」、「旅遊業不用再補助，不用再紓困了吧」，指出是因政府政策和優惠吸引觀光人潮。

不過，也有網友表示，「你以為我想去澎湖啊，還不是不能去日本」、「根本就不是報復性旅遊...如果可以出國玩你看看還會不會」、「離島補貼夠多了，沒觀光客也餓不死啦」。

PTT網友討論澎湖塞爆可能是因為政策導致。(取自PTT)

(中時新聞網)