高雄市長補選的投票率會是多少？民調如何？受到關注。代表台灣民眾黨競選高雄市長補選的親民黨高雄市議員吳益政，今（21）日接受黃暐瀚專訪時，透露這次補選的民調以及預估投票率。

黃暐瀚今在《POP撞新聞》訪問吳益政，吳益政透露，在6月6日韓國瑜離開高雄市長職位之後，當時民調是民進黨的陳其邁大約48％～50％，國民黨不論派誰，大約都是11％，而他自己則是9％。他特別強調這是在6月6日之後所做的民調，而8月15日投票率大約是5成！

黃暐瀚問吳益政，民調9％還堅持出來選，這是不可能的任務吧？吳益政表示，他在立法院以及地方工作20幾年，看到政黨對立愈來愈嚴重。他自省，要計算這麼多嗎？對於真正要做事的人很不公平，他希望出來講話，高雄人性格就是面對。

吳益政說，高雄就是環境、經濟問題，透過文化藝術帶動傳統產業。高雄新的產業不是電子業，因為竹科已經很成熟，台中、台南是支援，高雄已經是邊陲。且高雄是空汙總量管制區，已經沒有空間再讓產業進來，除非關掉一些工廠。且目前全球也有很多工業城市轉型，燈可以當作參考啊！

黃暐瀚也問，吳益政到底要怎麼打選戰？吳益政說，中央只要有官員來，他都歡迎，他就問問題，不要把高雄人當塑膠。民調高能解決問題嗎？能解決問題就投給他！選舉要花人力金錢，當選若沒好好做，罪孽深重。

吳益政也指出，執政黨要光榮贏得選舉，那市民呢？執政黨已經當總統了，高雄人民呢？問題還是低薪沒未來，30年前高雄起薪2萬5，現在起薪約2萬7或2萬8，還不一定有工作，平均才3萬3，但物價漲多少？30年後呢？還是一樣嗎？

吳益政說，要養貓也可以，是好事，他也很愛貓阿；和中央關係好是他的事，現在是統籌分配款比例問題，招商後中央地方要怎麼分？

黃暐瀚質疑，對手和中央關係好，不是更可以爭取經費？吳益政指出，如果要做，那現在就可以做啊！而且結構沒改變！低薪沒改變！高雄8席立委都是民進黨，有幫高雄統籌分配款說過一句話嗎？

(中時新聞網)