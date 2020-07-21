法國輿論近日不斷向政府施壓，呼籲法國總統以及政府就新疆維吾爾族人問題公開表態，長期關注新疆以及西藏議題的法國參議員嘎多倫（Andre Gattolin）接受法廣專訪，透露歐盟應該在年底之前推出歐盟的馬格尼茨基法案。

法國歐洲議員格律克孜曼（Raphael Glucksmann）周一發推文要求總統馬克洪儘快做出回應，他說，倘若馬克洪繼續保持沉默，那麼今後他就不要再提什麼普世價值，共和國自由平等等理念。

法國參議員嘎多倫說，針對新疆維族人問題，確實北京對他們的鎮壓活動已經延續了幾十年，最近幾年更加大了力度。北京不僅在新疆修建了大規模的再教育營，並且將維族人強迫遷移，另外，最新的調查顯示，當局對維族婦女進行強迫節育，目的是為了減少維族人的人口，使他們在新疆人口中佔少數。

美國政府對新疆官員的制裁依照的是六年前制定的馬格尼茨基（Sergei Magnitsky），該法案的名稱來自一位死於俄羅斯監獄酷刑的一位俄羅斯司法工作中的名字。該法案允許禁止侵犯人權的官員踏入美國國土並且沒收他們在美國的資產。歐洲僅有英國以及幾個北歐波羅的海國家擁有同樣的法令，目前歐盟正就類似的法案展開磋商，協商目前已經進入最終階段，匈牙利是目前唯一反對通過此一法案的國家，預計在今年年底之前歐盟將就上述法案達成共識。一旦獲得通過，倘若歐盟領導人確實有政治意願的話，歐盟就可以和美國一樣，在維族人問題上對北京領導人實施制裁。

(中時 )