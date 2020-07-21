強強結合，再添一樁！東海大學21日與資誠聯合會計師事務所（PwC）暨聯盟事業，及磐石會共同簽署策略夥伴，今年10月起開課，推出台灣首創的「POST-e」學程，要為企業主、最高階經理人及精英專家，打造未來轉型多元的學習平台。該課程執行長，由前台大EMBA執行長、現任東海智慧轉型中心榮譽講座教授黃崇興擔任。

PwC所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，企業現階段碰上幾個問題，第一、規模怎麼再擴大，包括更大規模、更跨國及更國際化。第二、過去企業都是從實務做起，即黑手起家，下一步把理論及學術，跟自己經驗加在一起，才能夠跨到下一個世代。

第三、企業的傳統方法，過去很成功，但疫情過後，未來不一定能適應新的環境，並強調該學程不是來上課，而是提供啟發，啟發來自全球業界經驗與學術的想法，企業家要的不是上課，而是給他想法，過去沒想到或沒想通的事，透過觀念啟發，經「發想」後，達成轉變與轉型，希望產生「質的改變」。

東海大學校長王茂駿表示，POST-e課程設計是整合東海九大學院菁英課程，所推動的後EMBA課程，主要在幫助產業界的經理人，作跨域的創新學習。「POST-e」課程也包含「博雅素養學習」，希望經理人能透過這些課程，增加工作知能、強化人脈關係與提升生活的品味、品質，成為樂在工作、樂在生活的贏家。 與會的磐石會副會長梁進利指出，磐石會員家數107家（含上市櫃公司）， 希望為社會做更多的事，也可以為產業界提供更多有效的解決方式，並把他們遇到的困難拿出來，共同分享，這是磐石會在此學程，可扮演的業師角色。

東海管理學院院長陳鴻基指出，由於這波疫情將加速台灣產業數位轉型，企業已沒有辦法慢慢調整，須以創新思維，進行翻轉式快速變革，Post-e就是因應這個趨勢而設計。東海管院最近與日本野村共同發布「台中製造業數位轉型調查」，凸顯深入了解中小企業數位化需求。

東海POST-e學程，預計每期只招收45位學生，預定2020年9月開始招生，10月正式開始上課，總共10門課，為期一年，學成每一門課，皆由學校正式給予一個教育學分。東海POST-e學程有幾個特色，第一「跨領域」、第二「戰略視野」及第三「轉型創新」。

(工商 )