針對《華爾街日報》援引消息人士說法稱，如歐盟國家效仿美英在5G網路中禁用華為，大陸商務部將考慮實施出口控制措施，阻止諾基亞和愛立信公司向其他國家出口在陸製造的產品。在21日大陸外交部例行記者會上，發言人汪文斌正式否認有此事。

汪文斌表示：「這條消息毫無依據，是惡意捏造的假新聞，你可以仔細的查一下這條新聞的來源和出處。」

汪文斌指出，歐洲一些媒體的相關報導，都是援引《華爾街日報》所謂知情人士的消息，編造類似的假新聞，無非是為了挑撥中歐之間的良好合作關係。「我願在此重申，中方在5G問題上的立場是一貫的、明確的。中國對包括諾基亞、愛立信等歐洲企業在內的各國電信企業參與中國5G市場合作保持開放。」

汪文斌稱，上述企業已經在中方有些項目中中標，我們反對個別國家泛化國家安全概念，違反國際貿易規則，排斥特定國家的特定企業這種錯誤的做法。「希望歐洲國家也能夠為中國企業提供一個公平、公正、開放、非歧視的營商環境。」

(中時新聞網)