7-ELEVEN號召民眾「一塊」幫助失智長輩！今（21）宣布「把愛找回來」第三季公益募款與屏東基督教醫院合作，以「及早救智」為主題發起愛心募款計畫，呼籲民眾一同關心重視失智議題。平日在7-ELEVEN消費時，也能順手在門市捐出零錢，或索取白白造型零錢袋「把愛袋著走」，手中的振興券也能透過ibon繳費捐款做公益，屏東基督教醫院將把每一分錢匯聚成守護長輩的力量，持續守護屏東失智／失能以及弱勢長輩，服務不中斷。

7-ELEVEN表示，本次7-ELEVEN「把愛找回來」公益零錢捐特邀請插畫界明星《白白日記》擔任愛心大使，首次以全動畫方式呈現募捐廣告，以溫柔的色調筆觸，柔和軟性的角度切入嚴肅的失智症議題，呼籲社會大眾「關心和理解是失智症長輩安心生活的關鍵」。民眾可至全台門市索取白白造型零錢袋，並將身上的零錢捐出來，實際做到「把愛袋著走」的意義。

7-ELEVEN指出，根據最新人口統計及在地失智症盛行率推估調查，平均每80人就有1人是失智症者；65歲以上長輩，每12人即有1位失智症者。距離2026年「超高齡社會」僅剩六年，屆時將面臨失智症人口倍增的挑戰。

在7-ELEVEN「把愛找回來」公益專案的支持下，屏東基督教醫院（以下簡稱屏基）展開「及早救智」計畫。第一階段整合社區醫護資源建立多元照護模式、並積極發掘社區內潛在未能獲得服務的失智症者。第二階段以「失智友善社區」為目標，擴大服務量能、打造社區友善力。五年來，共成立三處高齡服務中心、打造五個部落健康廚房提供獨居長者餐食服務。

同時，為提升失智確診率，結合社區內醫護體系建立「門市-居家-社區基層醫療」的失智症整合照顧服務模式；2018年響應政府長照2.0政策成立失智症共照中心之後，至今共累計1,530位確診罹患失智症，超過400位失智長者納入個案管理服務。

為打造失智／高齡友善社區，屏基也透過7-ELEVEN作為社區巷弄好鄰居的重要角色，在門市設置「智慧健康量測站」、提供「失智友善食譜」關懷長輩健康，將門市化身「愛的轉運站」提供友善接駁服務；並結合7-ELEVEN門市及社區據點舉辦超過百場的「好鄰居健康教室」，作為民眾失智症衛教及篩檢的第一站，透過日常消費空間結合衛教活動，讓失智症的預防、篩檢、正確觀念遍及229個社區。

據7-ELEVEN統計，自2018年起，透過門市夥伴接受失智友善課程，已有304位門市人員化身為失智友善種子，成為失智篩檢、高齡友善的好鄰居，從生活各面向守護長輩健康，五年來共有225,287人次的長者受惠。

不僅如此，在7-ELEVEN「把愛找回來」公益專案的支持下，屏基和三地門鄉「地磨兒民族實驗小學」合作，從兒童創作教育及原民文化的角度出發，透過老幼共學、衛教宣導、失智症繪本共讀等方式，將失智症正確觀念以淺顯易懂的方式傳達給地磨兒國小師生。

2018年末更啟動繪本創作計畫，結合排灣族文化與小學生天馬行空的創意，歷時近兩年創作出「記憶藏寶盒」、「超人奶奶」兩本失智症主題繪本。兩年來的繪本創作過程，讓「失智症」在部落不再是禁忌的詞語；小學生們創作的美麗故事如同寫給長輩的情書，告訴部落的耆老們：「記憶或許會消逝，但愛會留下」。

2020年屏基除了延續、擴大在原鄉部落及市區施行失智友善計畫，積極打造失智友善社群等服務量能外，並即將首創「失智症體驗教育空間」，透過提高社會大眾對失智症的識能率，使社區居民達到有敏感、能辨識、會對應、有行動等四項指標。

同時，也在7-ELEVEN門市針對高齡者及失能／失智症者推出參與社會的人力運用計劃，透過「爺奶故事屋」、「台灣智作」等專案讓長輩擁有自我實現的可能，並將服務拓展到屏東最深山且資源更為匱乏的區域─霧台鄉，創建第二座生活機能中心，守護部落長者健康機能。

(工商 )