全球主要股市近期表現最令人讚賞的就是陸股了，今年以來全球股市表現最佳的不是續創新高的美股，而是深圳綜合指數上漲28.66％。

由於大陸融資政策鬆綁，吸引一般投資人參與股市，市場資金瘋狗浪推升了陸股漲勢，連帶也反映在投信發行的大陸ETF表現上。觀察投信發行的20檔包括一般ETF、二倍槓桿ETF、反向ETF今年來績效表現，其中群益深証中小板ETF 32.08％表現出色，不僅是原型一般ETF最佳，更是打敗所有大陸二倍槓桿ETF表現居冠。

投信法人表示，大陸股市中長期來看，評價面還是相對低檔，加上北上資金持續流入，其中中小板表現更活躍，後市表現可期，建議投資人不妨透過相關基金或連結中小板指數的ETF來介入，把握投資契機。

群益投信表示，中小板指數成分股中，納入MSCI新興市場指數的占比約為45.42％，高於預期。中小板成分股中原物料、可選消費、工業的占比約為四成，在現階段以供給側改革為投資主線之趨勢下，亦可望受惠，因此對於陸股中小板後市看好。建議投資人可透過連結中小板指數的ETF來介入，把握投資契機。

群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠表示，此外，深中小指數相較於滬深300等大型板塊指數，大陸一般投資人參與度較高，為推升深中小指數表現的重要因素。2020年7月中證金融取消券商轉融通業務保證金提取比例限制等措施，再次鬆綁，也讓大陸一般投資人再次對於股市積極參與。

參照歷史，2014下半年開始大陸股市大多頭主因為大陸政府鼓勵一般投資人參與股市，出現追漲效應，呈現又急又猛的大牛市，目前在融資政策鬆綁的政策推動下，深中小指數走勢也產生結構性改變，預期2014年下半年行情有望再次出現。整體而言，受惠大陸融資解放政策，深中小指數運行走勢轉為動能趨動，投資人應順勢而行把握投資契機。

(工商 )