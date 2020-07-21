男演員柯宇綸在電影《翻滾吧！阿信》中精湛演技，開始打開知名度，但其實他從小跟在知名導演及演員父親柯一正身邊，就有深厚的表演底子，更是本科系出身；近日他收到一個罕見好劇本，但看到拍攝地在香港，經多方考量只能放棄，讓他感嘆「人生好難」。

今（21）日下午柯宇綸在臉書分享難過心情，提到自己收到一個劇本，讀完後才發現是近年來難得一見的好劇本，在花了幾天深思熟慮後卻心痛回絕；他解釋主要因為拍攝地是「香港」，加上一些其他因素，讓他不得不做出這個決定，「每次要回絕一部戲心裡總是萬分不捨」，更特地標記出「香港國安法」、「人生好難」。

原來柯宇綸因參加過「太陽花運動」被冠上「台獨」標籤，他跟父親柯一正也都很關心人權和時事，甚至多次公開挺香港、新疆和西藏，不惜作品遭大陸封殺；5月時他就曾在自己的YouTuber頻道聊到「被台獨」一事，不解為何被要求發聲明道歉，更直言「我是土生土長的台灣人，我不能說我是台灣人嗎？」。

不少粉絲看到柯宇綸的決定，都紛紛留言支持及鼓勵，「害怕也好，關注也好，請不要遺忘香港，謝謝」、「人身安全比較重要」、「很可惜但謝謝你，期待你的作品」、「感謝，好人一生平安」、「活著就有希望」、「期待你遇到下一個好劇本跟作品」。

(中時新聞網)