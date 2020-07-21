各國政府顯示出對應疫情與經濟衰退的決心與行動力，金融市場資金充沛，支撐風險性資產行情，也是激勵近期股債同步齊揚的榮景。不過，後續仍有些變數需留意，包括：中美衝突隨著香港國安法通過與美國總統大選選情似有增溫跡象、美國第三輪財政刺激方案（CARES Act）推出的額外失業保險金將於7月底到期等，投資人可採多元資產配置。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，由於市場漲多，任何風吹草動易使市場震盪加大，建議採多元資產布局策略，分散風險及波動度。

整體而言，2020年企業獲利衰退已成事實，本益比飆高也被投資人忽略，股市提早反映2021年的經濟基本面、企業獲利的好轉，不過，由於政策作多力道不減，估計疫情、政治事件對大盤的影響性應屬有限，拉回反而是進場的時機。

建議股債比可採55：45，股市方面，看好經濟成長動能相對穩健的美股。債券方面，則看好受惠美國聯準會（Fed）無限QE的美國優先擔保高收益債。

(工商 )