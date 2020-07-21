英國小型生技公司Synairgen周一表示，其研發治療新冠肺炎藥物SNG001，在第二階段臨床試驗裡得出正面效果，可大幅降低病患重症的比例，刺激股價周一狂飆450％。按周一收盤190便士計算，跟去年同期5.88便士相較，一年來漲幅逾31倍。

Synairgen股價周二盤中繼續大漲逾10％報210便士。目前市值約2.84億英鎊。

Synairgen的臨床報告顯示，他們對英國101位住院病患進行人體試驗，結果能大幅降低病人住進加護病房的需要，並加其快康復速度。

全球疫情在2月開始擴散後，Synairgen等生技族群股價就開始大漲，尤其Synairgen新藥試驗傳出正面效果，就跟之前吉利德（Gilead）、Moderna和Novavax等研發疫苗有進展的藥商股價一樣立即飆漲。

儘管分析師警告這些治療藥與疫苗的試驗仍處初步階段，還需要更多時間去試驗療效和確保其安全性，但已顯示投資人極渴望有新藥或疫苗能對抗疫情，讓全球經濟回復成長。

SNG001是一種以自然方式合成的抗病毒蛋白（interferon beta）噴劑，病患可直接吸入肺部，能把出現重症機率大幅降低79％。跟沒有使用該藥的病患相較，康復機率高達兩或三倍。

Synairgen執行長馬斯丹（Richard Marsden）形容第二階段臨床試驗結果是「重大突破」，經過進一步臨床試驗後，公司會尋求主管機關批准該藥上市。

他強調公司目前努力跟主管機關和其他關鍵團體合作，儘快提高SNG001的治療效果。

英國藥物與保健產品法規管理局（MHRA）表示SNG001的第二階段臨床試驗仍只是初步結果，該局已加快批准有潛在治療效果的藥品試驗程序。英國衛生部認為必須進一步試驗和比對結果。

(工商 )