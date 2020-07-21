台股後市將關注以下幾點，美日等國疫情情形、川普近期民調落後於拜登，因拜登對美企調高稅率的態度較積極，是否提升華爾街對拜登一旦當選對股市衝擊的疑慮。此外，港版國安法的實施引發美方反對，中美衝突是否升級。而7月進入美、台財報季，大立光、台積電等龍頭企業財報與法說內容將影響市場對下半年產業基本面的展望。整體來看，預估在全球資金效應下，配合明年台股企業獲利強勁的回升，台股的評價可望提升。

台新中國通基金經理人魏永祥指出，整體來看，加權指數自3月19日的8,523低點以來，台股反彈已超過3,000點，不少個股股價已回升至疫情前的位置，甚至部分高價股股價創新高，不論是台股指數或個股股價，此段時間累積的漲幅已大，未來若有消息面的利空易出現獲利了結的賣壓。

但台股企業獲利在第二季至第三季衰退幅度可望逐季收斂，甚至在第四季恢復正成長，加上市場對資金行情的預期，即使出現回檔，幅度應在可、控制的範圍內，預期年線11,000點的支撐性仍強。

中長期來看，預估在全球資金效應下，配合明年台股企業獲利強勁的回升，台股的評價可望提升，有望挑戰12,682點的歷史高點。選股方面，看好5G相關、半導體、光學等族群，另外，跌深的優質中小型股、高殖利率股等亦為選股方向。

(工商 )