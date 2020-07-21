東海大學路思義教堂，素有台中的十大景點之一，東海大學EMBA校友會成立「路思義校企」公司，首任董事長由東海EMBA校友會榮譽會長的金可國際董事長蔡國洲擔任，首件產品優先選擇路思義教堂，為產品靈感來源，製成「LUCE經典針織鞋系列」，並委由與東海工設系產學合作的織創流行科技生產，20日起正式在公司網路平台販售。

路思義校企公司籌設案，是由東海副校長詹家昌，歷經一年半以上的規劃與協調，找出多位志同道合，對母校熱誠的EMBA校友；甚至聘任母校多位跨域的副校長、院長及教授等擔任顧問，建構出路思義校企的未來藍圖。

路思義校企公司設籍在台中市南屯區精科三路2號2樓，初期股本950萬元，董事長蔡國洲；代理總經理則由東海大學副校長詹家昌出任，主要股東包括鉅虹建設董事長劉品辰、昇岱實業董事長江進助、台灣納米科技董事長謝政洋，及久馨董事長賴復進等多人。

東海校長王茂駿表示，LUCE經典針織鞋系列產品，是產學合作的成果，設計開發方面，是由東海工設系學生及織創公司同仁，一起討論設計，再由織創負責生產製作；至於產品銷售則由路思義校企負責，這是非常好的三方合作。這對東海來說，是一個開創性的產學合作，且獲利成果一部分，也會回饋給學校。

蔡國洲認為，因為電商平台同質性的太多了，怎麼樣找出整個競爭市場的差異性，這個就是我們未來要尋找聚焦的地方。而針織可以運用在許多產品，像鞋子及背包等，希望未來校內、校外校友，及師長，可將更多資源「鏈結」到路思義校企，讓公司再發展到整個市場。

路思義校企與針織製鞋專家inooknit聯名設計的「Luce經典針織鞋」，東海20日舉辦產品發表會暨合作備忘錄簽署。因該針織鞋面，使用特殊紗線製成，環保、透氣、高舒適度，獨具特色鞋款，一共推出男款德比鞋、女款平底鞋，及男女共款休閒鞋，適合正式、休閒多種場合，並在公司網路平台正式販售。

路思義校企除了捐贈十分之一的股權，給東海大學外，亦將公司每年盈餘的百分之二十，回饋學校。 此外，該公司也可透過平台互利共好的目標，讓東海13萬校友們，能共同分享不同產業校友企業的優質產品，並能透過自己的東海學號認證為會員，可享受優惠價格，發揮共創、共享的雙贏精神。

(工商 )