新莊騎士遭撞頭部重創 命危 汽車駕駛肇事後逃逸 22:142020/07/21 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子騎乘的機車(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子騎乘的機車(戴上容翻攝) 年約30多歲的男騎士21日晚間七時許，騎車行經新莊區環漢路時，疑遭汽車擦撞，騎士當場被噴飛，頭部重創，警消人員到場時男子已失去呼吸心跳，被送往醫院急救，肇事車輛則逃逸無蹤，詳細原因有待警方釐清。 據了解，肇事汽車撞到騎士後加速逃逸，救護人員到現場時，騎士倒臥路旁頭部重創鮮血直流，警消人員將其送往亞東醫院急救。 警方表示，到場後根據目擊者說法並調閱路口監視器畫面，正緊急查緝肇事車輛與駕駛到案說明。 (中時 ) #騎士 #肇事 #汽車 #人員 #頭部 也許您會感興趣 社會熱門新聞 人間悲劇！單親父攜2子1女輕生陳屍自宅 - 社會 為三倍券吵翻天 和美男氣到抱女兒上法院想離婚 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 人夫司機農舍野戰幼教老師激情纏綿 大叫小三老婆嘶吼吶喊不間斷 - 社會 太烏龍！機車不見了急報警 原來根本沒騎回家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。