男子騎乘的機車(戴上容翻攝)

年約30多歲的男騎士21日晚間七時許，騎車行經新莊區環漢路時，疑遭汽車擦撞，騎士當場被噴飛，頭部重創，警消人員到場時男子已失去呼吸心跳，被送往醫院急救，肇事車輛則逃逸無蹤，詳細原因有待警方釐清。

據了解，肇事汽車撞到騎士後加速逃逸，救護人員到現場時，騎士倒臥路旁頭部重創鮮血直流，警消人員將其送往亞東醫院急救。

警方表示，到場後根據目擊者說法並調閱路口監視器畫面，正緊急查緝肇事車輛與駕駛到案說明。

(中時 )