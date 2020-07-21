罷免王浩宇臉書。

四叉貓臉書。

四叉貓臉書。

四叉貓臉書。

民進黨桃園市議員王浩宇6月被發動罷免，目前已累積8000多份連署書達標第一階段，已在20日送件中選會；而網紅四叉貓在臉書上評論，表示「只收集8000多份就送第一階段，是不是想早點失敗、分錢？」對此，罷王總部在臉書粉專上怒轟四叉貓「影響罷免」。

「罷免王浩宇」臉書粉專指出，四叉貓在臉書上與網友討論時指稱，罷免王浩宇第一階段送件是「很想趕快失敗然後分錢」，這個說法已經嚴重影響到罷王總部及相關團隊成員的名譽，罷王總部在嘖嘖募資平台上架之「倒宇天光 全民響應」群募計劃若無法在期限內達成募資金額，款項將會「全數退款」，罷王總部一毛錢都無法獲得，要求發出不實言論的網紅四叉貓限期內道歉。

對此，編輯查證四叉貓本人，他表示目前罷免王浩宇送件後就要開始進行60天倒數，而現在罷免總部累積的備存分量太少了，在罷免策略上明顯有誤，而對於募資未達標準會退款，他昨天才在罷免總部聽到領銜人說明，事前並不知道。

而對於罷免募款的部分，四叉貓今天也發文說明，表示目前罷免王浩宇的相關募款金額已達150萬，距離目標450萬還有一段距離，8月底募款截止；而最後儘管募款達標，根據「嘖嘖募資平台」的規定，將會在隔月的13日以前進行領款，也就是9月13日，但現在預計罷免王浩宇第二階段的時程為8月14日到10月13日，領款日已接近罷免二階段的最後衝刺時間，相關款項恐怕沒有辦法及時使用在第二階段的支出上面。

(中時新聞網)