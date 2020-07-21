一位男子自掏腰包幫忙領取全家的振興券，拿回家後迫不及待PO網和大家分享，網見男子「實領」的金額。（摘自爆廢）！

振興三倍券已於15日開放全台領取使用，據經濟部統計，已超過1100萬的民眾已領取。一位男子自掏腰包幫忙領取全家的振興券，拿回家後迫不及待PO網和大家分享，網見男子「實領」的金額，紛紛表示「領太多了吧！」

原PO於臉書社團《爆廢公社》上表示，用了自己零用錢，總共花了3000元幫家人領三倍券，「自動依家裡慣例把它分類上繳了」。只見分別有3份振興券，1份是老婆的，上面皆是滿滿的500元面額三倍券，女兒的則是200元面額。而自己的三倍券反而空空如也，剩一張新台幣100元。原PO哭笑不得表示「耶，我還有100元的零用錢！哈哈哈哈哈哈…」。

貼文一出，不少網友同情表示「咱跟你一樣，我懂，沒事沒事」、「笑著笑著就哭了...」、「我也上繳家裡了」。更慘的人不計其數，網友更表示，「我一樣花3000去領，我連一毛都沒有」、「花5千就看一眼長怎樣而已⋯⋯」、「真羨慕你還有100可以花」、「我老公只能看到包裝，連摸都沒摸到」。

原PO後來補充表示，「她（老婆）說：那100元是從你皮夾抽出來的……」，不過他也強調「沒關係，換取今年的風平浪靜很划算」，至少100元沒有使用期限。

(中時新聞網)