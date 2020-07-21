「三倍券」消費開紅盤，新光三越今（21）日宣布，為感謝顧客大力支持，並持續響應政府三倍券拚經濟，新光三越將於實體三倍券第二波預購領券日7/22起，好評再追加「持實體三倍券單筆滿3,000元贈1,000元電子抵用券」活動，從7/22～7/26為期5天、全台限量一萬份，加碼回饋顧客！

新光三越表示，7/15起新光三越推出「三倍夠力HIGH」實體三倍券滿3,000送1,000購物回饋，加上推出夏換季折扣、市場最低價超殺爆品，引爆化妝品、男女童服飾、休閒運動用品及家用品四大業種買氣翻倍成長，7/15迄今全台各店購物人潮也成長2～3倍之多。

新光三越指出，此次好評加碼的「三倍夠利HIGH」活動，民眾只要於7/22～7/26持實體三倍券單筆消費滿3,000，就送1,000電子抵用金（每張面額200元，共5張，購買男女童服飾、女鞋、運動休閒商品，消費滿2,000元即可折抵200元）。

(工商 )