新北市貢寮區是旅客浮淺的觀光聖地，但有一名潛水客在20日到貢寮區福連國小卯澳灣海域潛水時，在海中發現數十枚疑似未爆彈的長條狀物體，經搜索後確認至少有13枚未爆彈，周圍海域還有疑似飛機螺旋槳，現在已將未爆彈標示完畢，待明天商討後續處理事宜。
相關單位指出，軍方20日下午前往搜尋未果，並在21日再度派軍方人員至水下搜尋，直到下午4點多經確認，共有13枚的未爆彈躺在海床上，發現未爆彈地點約距福連國小100公尺處海域，深度介於10公尺至13公尺間，總共有多達13枚的未爆彈，在尚未清除前，將先劃定警戒海域，並協調漁會等單位，協助通知民眾和漁民避開附近海域，以免發生危險。
海軍水下搜救作業大隊今天到場支援，與海巡署第二岸巡隊分別出動6名及1名潛水人員，但因目前尚無法判斷未爆彈型號，先以4顆浮球圍出未爆彈範圍，浮球上也綁警示燈，避免人員或船隻誤闖，潛水員在浮球範圍外海域發現飛機螺旋槳，將於明天召開協調會，再商討後續處理事宜。
基隆憲兵隊及軍方未爆彈處理小組等單位獲報，有潛水客昨天到福連國小附近的卯澳灣海域潛水時，在海中發現疑似未爆彈，於20日下午5點多抵達現場勘查，並由海巡署第二岸巡隊調派了5名潛水員下水去搜尋，但因天色昏暗、水流湍急，直到當天晚間6點多都沒找到。
(中時 )
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