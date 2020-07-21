印尼代表處「電報門」事件延燒，蘇嘉全大動作提告藍營，外交部拒絕公布電報原件、不證實真偽，擺明掩護蘇家叔侄。耐人尋味的是，《自由時報》獲「涉外人士」證稱「電報為真，日期誤繕」，讓藍營撿到槍，閣揆蘇貞昌則接口「若爆料屬實，依法偵辦」，話講得不慍不火，卻為全案接火續柴，蘇嘉全得罪了誰？

政壇皆知，綠營大小蘇（蘇貞昌、蘇嘉全）雖都來自屏東、當過屏東縣長，但派系不同，也不曾是「好同志」，反倒屢見明爭暗鬥。去年民進黨不分區立委提名，小蘇為保蘇震清，運作中執會流會，硬是暗槓「新蘇連」挾提名委員會占多數的算盤；大蘇賣老命全力輔選蔡總統連任後續任閣揆，小蘇卸任立院龍頭轉任府祕書長，卻未忘情閣揆大位，至今仍是備位人選。雙蘇爭地盤，常是綠營人士茶餘話題。

但蘇嘉全最近屢被關注，全代會前，被踢爆擔任唐榮鋼鐵總經理的外甥張仲傑，疑涉偕妻兒狂撈唐榮油水；全代會時，蔡總統說「全面執政必定腐化的劇本不能成真」，言猶在耳，又被爆與侄子立委蘇震清訪印尼，還扯上人力仲介、國營事業遭外館「告狀」。

外甥、侄子接連出包，有三個共通點。一是都由藍營揭弊，二為資料都是密期已過官方密件，三是兩案都把蘇嘉全打得七葷八素，而外甥尚可請辭斷尾止血，但訪印尼卻是叔侄共業，加上被指「中間人」的人力仲介又是好友，很難做到完全撇清，面對外界質疑，疾顏厲色地大動作提告，試圖以訟堵嘴。

小蘇最近想必非常困擾，甚至可能苦思直指自家人的「密件」為何連接流出？證實「電報為真」的涉外人士是何方神聖？倒是宣布任內女兒再不碰政府標案的大蘇，已然頭過身過，還能對小蘇的案件雲淡風輕地說「若爆料屬實，依法偵辦」，雙蘇當下處境及心境，應是如人飲水了。想到一個不算笑話的笑話，小蘇最近應很討厭吃蜜餞吧！

(中時 )