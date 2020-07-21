1名人夫司機因長期與幼教老師共同搭班接送小朋友，導致日久生情進而多次在下班後，直接開車到摩鐵開房進行男歡女愛的床戰，某次也在同樣接送完小朋友後，因實在過於猴急，立即就在農舍內野戰數回合，終究紙包不住火，人夫司機的老婆得知自己丈夫偷吃後，立即向幼教老師提出告訴，全案判定幼教老師必須支付30萬元賠償金給人夫司機的老婆。

人夫司機私下與幼教老師偷情約3年多，幾乎每次送完學員回家後，2人都直接奔向摩鐵開房進行激烈床戰，唯獨1次因性慾來的太過突然，立即農舍裡頭鋪上地毯，就立即進行哭天喊地的野外大戰，由於人夫司機對於幼教老師實在愛不釋手，他進而想寫封情書向她示愛，卻不小心被自己老婆在家裡發現。

人夫司機的老婆讀完信後，氣的立即找來親人協助她質問自己老公，人夫司機見證據確鑿，只能坦承自己和幼教老師有過性關係，老婆頓時氣炸立即要求人夫司機辭掉幼稚園的司機工作，並寫下悔過書證明自己不會再與幼教老師來往。然而，人夫司機因愛上與幼教老師的嘿咻感覺，仍在老婆未發覺下與幼教老師偷偷使用社群媒體聯繫，人夫司機無法忍受進而提出告訴。

法院傳喚出庭時，人夫司機坦承自己的確與幼教老師有發生多次的性關係，而幼教老師則表示，自己與人夫司機只是同事關係。法院根據人夫司機的訊息內容裡得知，人夫司機曾使用老婆、很想你、分手等曖昧用詞傳給幼教老師，法官也認為，如果幼教老師覺得自己與人夫司機沒有曖昧關係，怎麼又會赴約人夫司機老婆的約呢？因此判處幼教老師須支付30萬元的賠償金給人夫司機的老婆。

(中時新聞網)