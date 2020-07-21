烏克蘭警方說，在烏克蘭西北部的盧斯科市(Lutsk)，發生一起長途公車遭到挾持事件，一名攜帶武器的歹徒，聲稱身上帶有炸彈，要求政府聽他的話。

美聯社報導，警方封鎖了車輛周邊，襲擊者稱身上帶有炸彈。原本警方試圖攻入，但是他投擲了一個手榴彈，並向警方開槍，所幸手榴彈沒有爆炸，槍擊也沒造成外邊的人傷亡，但不知道公車內的情況。

烏克蘭內政部發布挾持公車的歹徒身分與照片，他名叫馬克西姆·克里沃什，是個反政府主義者。(圖/美聯社)

警方早些時候以為車上人數有20人，現在修正為10人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，目前以人質的安全為最優先考量，正在與此人進行談判。

內政部副部長格拉申科（Anton Gerashchenko）說，事件發生在星期二上午9:25，他挾持公車後，主動打電話給警察，並自稱馬克西姆·普洛霍伊（Maksim Plokhoy）。

普洛霍伊這個姓氏，以俄語翻譯是「壞」、「惡」的意思，可能是假名。

歐洲新聞社(Euronews)在推特上找到了一個「Maksim Plokhoy」的帳戶，不過已被推特管理員刪除，無法訪問，同時推特也鏈接到YouTube頻道，仍是已被刪除。

他的訴求有些混亂，先是說「國家一直在綁架人民，永遠是最壞的恐怖分子」，並要求官員在網路上認罪。

吉拉申科稱，警方事後調查，此人真正的名字，應該是叫馬克西姆·克里沃什（Maksim Krivosh），他現年44歲，是烏克蘭人，生於俄羅斯。據稱，曾有多項前科，包括搶劫、詐欺、非法使用武器等，曾被判入獄10年。

(中時新聞網)