美日澳在菲律賓海域舉行聯合軍演 22:342020/07/21 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美日澳在菲律賓海軍演。圖為美國兩棲登陸艦。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國公佈就和印度在印度洋聯合軍演後，澳洲主動發布訊息表示，美澳日從本月17日開始已經在菲律賓海域進行聯合軍演。 澳洲國防部發布聲明指出，澳艦將和美軍安提坦和馬斯廷號以及日本照月號進行通訊，飛航，補給等演練。 澳洲指出，三方的聯合行動顯示出協同作戰能力。 (中時 ) #聯合軍演 #菲律賓 #進行 #澳洲 #海域 也許您會感興趣 推薦閱讀 夏日樂遊 海域險不可少 04:102020/07/17 投資理財 受限防疫規定 國民、道奇恐無法在主場進行開幕戰！ 09:162020/07/17 體育 指考成績公佈 大學博覽會協助落點評估 18:392020/07/17 新消息 指考數甲及數乙影響落點 大學博覽會名師講座夯 19:052020/07/17 新消息 2疫苗在巴西進行第三階段測試 中國疫苗入選 22:442020/07/17 國際 擔心疫苗又像瑞德西韋被美國搜刮一空 英政府希望疫苗只在國內實驗 17:472020/07/18 國際 不再顧忌陸 印度將邀澳參加軍演 04:102020/07/19 國際大事 21歲細肩帶辣妹天母「飛車撞樹」 竟是徹夜狂歡酒駕載3人 10:402020/07/19 社會 對陸釋放強烈訊號！ 印度海軍與美國航母尼米茲號聯合軍演 17:182020/07/20 國際 陸要求日漁船 禁駛入釣魚台領海 04:102020/07/21 兩岸要聞 國際熱門新聞 川普若敗選不搬出白宮 美眾院議長佩洛西：用煙熏他出去 - 國際 離奇！巨乳性愛學家「全身赤裸」慘死五星飯店...身旁放名牌包、連身裙 - 國際 民調落後15％！川普批拜登會毀了美國 拒承諾接受大選結果？ - 國際 媽媽頭皮發麻的噩夢！ 孩童放假出遊 回頭變成「兵馬俑」 - 國際 躺中槍？若歐盟封殺華為 傳北京恐拿兩大勁敵開刀 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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