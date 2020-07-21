在美國公佈就和印度在印度洋聯合軍演後，澳洲主動發布訊息表示，美澳日從本月17日開始已經在菲律賓海域進行聯合軍演。

澳洲國防部發布聲明指出，澳艦將和美軍安提坦和馬斯廷號以及日本照月號進行通訊，飛航，補給等演練。

澳洲指出，三方的聯合行動顯示出協同作戰能力。

(中時 )