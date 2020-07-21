大樂透頭獎1.3億元 桃園1注獨得 22:372020/07/21 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透第109066期於今（21日）晚上開獎。中獎號碼分別是「25、36、3、33、16、31，特別號14」。(圖中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透第109066期於今（21日）晚上開獎。中獎號碼分別是「25、36、3、33、16、31，特別號14」。派彩結果，頭獎1注中獎，獎金一共是新台幣1億3317萬4768元。 據了解，本期大樂透頭獎開在桃園市蘆竹區五福里五福一路209巷2號的榮億中彩券行開出。派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。 另外今彩539開出獎號是「02、13、19、32、38」。頭獎一樣開在桃園蘆竹，1注獨得，開獎地點在桃園市蘆竹區錦中里南崁路342號1樓「廣益彩券行」，頭獎將金為800萬元。 (中時新聞網) #大樂透頭獎 #33 #派彩 #中獎 #五福 也許您會感興趣 推薦閱讀 大學指考成績今公布 最低「3科33分」可登記志願 12:212020/07/17 生活 分發名額創新低 3科33分可登記 04:102020/07/18 生活新聞 華航eMall父親節全館88折 刷卡滿額抽大獎、折抵哩程 17:362020/07/20 旅遊 還有機會！威力彩連槓46期 頭獎上看25億元 23:152020/07/20 生活 藝FUN券中獎號碼曝光 網驚：7數字背後含義神準 15:082020/07/21 生活 藝FUN券僅「3尾數」沒中獎！網友怒刪APP：國家級邊緣人 15:322020/07/21 生活 藝FUN券全家槓龜！他怒買刮刮樂一刮嚇歪：老天是公平的 16:182020/07/21 生活 藝FUN券中獎卻無法驗證 文化部回應了 18:202020/07/21 生活 藝FUN券210萬人中獎 但有人沒資格抽 里長：花錢買人心？ 20:052020/07/21 生活 中獎卻領不到藝FUN券 文化部致歉 20:492020/07/21 生活 生活熱門新聞 客庄旅遊券明早9點開放登記！800元怎麼花Q＆A看這裡 - 生活 冷氣開26度錯了？網友答案超意外：睡前這溫度最棒 - 生活 藝FUN券中獎卻無法驗證 文化部回應了 - 生活 藝FUN券僅「3尾數」沒中獎！網友怒刪APP：國家級邊緣人 - 生活 藝FUN券中獎號碼曝光 網驚：7數字背後含義神準 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。