大樂透第109066期於今（21日）晚上開獎。中獎號碼分別是「25、36、3、33、16、31，特別號14」。派彩結果，頭獎1注中獎，獎金一共是新台幣1億3317萬4768元。

據了解，本期大樂透頭獎開在桃園市蘆竹區五福里五福一路209巷2號的榮億中彩券行開出。派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

另外今彩539開出獎號是「02、13、19、32、38」。頭獎一樣開在桃園蘆竹，1注獨得，開獎地點在桃園市蘆竹區錦中里南崁路342號1樓「廣益彩券行」，頭獎將金為800萬元。

(中時新聞網)