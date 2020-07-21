基隆市七堵區明德一路2巷有一名男子於21日上午忘記自己正在燉煮食物，就直接出門購物，所幸住宅內所裝設的火災警報器派上用場，當房內竄出白煙、鈴聲大作時，隔壁鄰居便馬上通報消防局，即時破門入內關閉爐火，所幸無人員受傷。

基隆市消防局指出，上午9點44分時，接獲民眾通報，發現七堵區明德一路2巷一處底層民宅冒出陣陣濃煙，消防人員立即派遣七堵分隊，一共3車8人，由分隊長許振毅率隊趕往現場。

消防局指出，救難人員在門前不斷的敲門，但屋內毫無回音，現場並伴隨著陣陣白煙，消防人員不敢大意，立刻以「撬棒」撬開鐵門，入內查看後，發現廚房正在燉煮食物，鍋子已焦黑一片，消防人員立刻關閉爐火、打開屋內窗戶，並開啟室內風扇排煙。

消防人員指出，該男屋主直到濃煙散去後，才騎機車返回家中，手上拿著釣竿，並表示，自己還以為是熱水器損壞才會冒出白煙，沒想到是自己忘記了燉煮到一半的食物。

對此，基隆市消防局火災預防科長李達志說，基隆市去年安裝住警器共6300顆，2020年預計安裝7500顆，其中，以低收入戶和獨居長者為主，估計將免費為5730戶安裝，此外，根據消防局統計說，住警器去年成功發揮預警功效已有16件，今年包含這起在內共有5件。

(中時 )